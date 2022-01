Les coulisses de la CAN 2021 : deux camerounais avec la sélection nationale du Maroc, le Nigéria, bête noire de l’Égypte

L’Egypte n’avait plus encaissé de but en phase de groupe lors des CAN depuis le 12 janvier 2010. Et cette fois là, c’était face au Nigéria. Si les observateurs ont été surpris de voir comment les Super Eagles ont contrôlé la rencontre, ils auraient dû retourner dans l’historique de matchs entre ces deux nations. En réalité, Le Nigeria n’a perdu qu’un seul de ses huit derniers matchs disputés à la CAN face à l’Egypte (4 victoires, 3 nuls). Les Lions de l’Atlas jouent cette CAN 2021 au Cameroun avec deux camerounais dans ses rangs.