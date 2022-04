Les chapeaux du tirage de la Coupe du Monde 2022

La Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA a fait savoir que les équipes déjà qualifiées seraient réparties selon des critères sportifs dans les chapeaux 1 à 4. Le Classement mondial FIFA/Coca-Cola publié le 31 mars fera référence. En tant que pays hôte, le Qatar s’est vu automatiquement attribuer la place A1 du chapeau 1, dans lequel figurent également les sept qualifiés qui ont le meilleur classement FIFA.

Les pays entre la 8e et la 15e place composent le chapeau 2, tandis que les équipes entre le 16e et le 23e rang forment le chapeau 3. Enfin, le chapeau 4 rassemble les cinq dernières nations, en compagnie des deux lauréats des barrages intercontinentaux et du vainqueur du dernier barrage européen. Le Cameroun fait partie du dernier groupe.