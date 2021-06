N°1 : Samuel Eto’o (118 sélections) : 56 buts



Le patron c’est lui. A 40 ans, Samuel Eto’o est le détenteur de plusieurs records sous le maillot national. Seul Camerounais sacré Ballon d’or africain à quatre reprises, l’ex buteur de l’Inter et du Barça est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale en matchs officiels. Double vainqueur de la CAN (2000 et 2002) et médaillé d’or aux Jeux Olympiques de 2000, le natif de Nkon totalise 56 buts en 118 sélections. Un record que ses compatriotes encore en activité ne sont pas prêts d’atteindre.

N°2 : Patrick Mboma (56 sélections) : 33 buts



Patrick Mboma a marqué l’histoire du Cameroun en Coupe d’Afrique principalement. Double vainqueur de l’épreuve (2000 et 2002), il est sacré meilleur joueur de l’édition 2000, puis meilleur buteur du tournoi en 2002 (3 buts) et 2004 (4 buts). L’ex-numéro 10 des Lions compte 33 buts inscrits en 56 sélections.

N°3 : Roger Milla (102 sélections) : 28 buts

Sous les couleurs des plusieurs sélections du Cameroun (équipe A, équipe militaire, matchs amicaux etc.), Roger Milla a au moins inscrit une quarantaine de buts. Mais en ce qui concerne les matchs officiels disputés sous le maillot de l’équipe fanion, il occupe la troisième position des meilleurs buteurs. Avec 102 sélections, le double Ballon d’or africain (1976 et 1990) compte 28 réalisations.

Le Top 5 des meilleurs buteurs camerounais en sélection A

Samuel Eto’o Fils (118 sélections) : 56 buts

Patrick Mboma (56 sélections) : 33 buts

Roger Milla (102 sélections) : 28 buts

François Omam-Biyik (75 sélections) : 26 buts

Vincent Aboubakar (65 sélections) : 23 buts