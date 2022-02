Le sénégalais Abdou Diallo, champion d’Afrique, raconte comment il est retourné à ses origines

Capitaine de la sélection espoir de France qualifiée pour l’Euro, il devait subir une mini opération qui devait lui faire perdre une semaine de stage de préparation. Mais son sélectionneur a refusé de le sélectionner, insistant qu’il n’attendra personne, même pas son capitaine.

Cette non-sélection lui permettra d’avoir du temps devant lui. Il décide d’aller en vacances au Sénégal, vers ses origines, avec son épouse. Et il va comprendre. Et il va démystifier tous les mythes et les préjugés que l’on a inculqué en lui.

Verbatim :

« Pour une fois j’ai eu du temps. En été, j’ai eu du temps. J’ai regardé ma femme et je lui ai dit : où est ce qu’on va ? Viens , on va au Sénégal. J’y avais jamais été, mais j’ai pris mes affaires et suis parti au Sénégal.

C’est la non-sélection chez les bleus espoirs qui m’a fait découvrir la terre de mes origines.

Déjà je pars de Paris. Bonjour votre ticket. J’arrive au Sénégal. Bonjour ! Ça va ? Ehhh !!! C’est autre chose. Et là les préjugés tombent ... Parce que quand a une vision franco-française, on dit l’Afrique c’est comme ça, les Africains sont comme ça ... Tous les préjugés sont tombés et j’ai kiffé, ma femme aussi. Je me suis dis p’tain... si j’avais su avant ...

Je suis rentré en france, je suis allé au consulat. J’ai dit à Gana Gueye passe moi le numéro du consulat je vais faire mes papiers. Je suis Sénégalais je veux mes papiers.

Je suis allé au consulat, j’ai vu le consul général qui avait senti le coup et il m’a demandé est-ce que j’ai parlé avec Aliou Cissé ? Je lui ai dit non et il m’a dit qu’on va l’appeler. Et ça c’est fait comme ça ... Il l’appelle mais coach répond pas. Moi je lui dis ok quand il va rappeler je suis là, vous avez mon numéro.

Je dis au consul général, moi je veux mes papiers Senégalais d’abord que je sois pris en sélection ou pas.

De fil en aiguille, j’ai pu avoir le coach au téléphone. Je lui dis que mon premier lien entre moi et le Sénégal c’est mon père. J’ai des choses à régler et une fois que je serais prêt, je prendrais ma décision en pleine connaissance de cause. Vous n’avez pas besoin de me convaincre, laissez moi régler mes trucs personnels et je vous fais signe.

J’ai réglé mes papiers et j’ai dit au coach je viens ...

Voilà comme j’ai obtenu ma première sélection au moi de Mars. »

Aujourd’hui, Abdou Diallo est champion d’Afrique et élevé au rang d’officier de l’Ordre National du Lion grâce à sa non sélection par Sylvain Ripoll, coach des Bleuets à l’époque en raison d’une blessure au genou qui devait lui faire manquer une semaine de préparation pour l’Euro Espoir.

Ses explications en vidéo...