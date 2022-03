Une Coupe du monde tous les deux ans ? Il y a bien longtemps qu’on n’en a plus entendu parler. Peut-être parce que le projet lancé par la FIFA et soutenu par plusieurs personnalités, aurait été définitivement abandonné ? « Le projet du mondial biennal n’est plus sur la table », a ainsi annoncé Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, au Corriere della Sera ce vendredi, confirmant donc l’abandon de cette possibilité.

« Tout le monde était contre, ajoute-t-il. La Coupe du monde tous les quatre ans, c’est très bien ». Ce projet, qui préconisait une compétition de sélections chaque année, en alternant par exemple Mondial et Euro, avait déjà été repoussé par l’UEFA. De son côté, le Comité international olympique avait également voté « non » à un Mondial biennal, tout comme la Conmebol, l’instance dirigeante du football sud-américain. La Confédération africaine de football (CAF) elle, avait soutenu le projet de Gianni Infantino.