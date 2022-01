Le Nigeria se qualifie pour les huitièmes de finale après une victoire convaincante contre le Soudan

Le Nigeria s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’AFCON 2021 après une victoire convaincante de 3-1 contre le Soudan, ce samedi 15 janvier, dans une enceinte du stade Omnisports Rounde Adjia totalement acquis à sa cause. C’est le feu-follet Samuel Chukwueze qui a ouvert le score pour ce qui sera jusqu’ici le but le plus rapide du tournoi avec seulement trois minutes de jeu. C’est l’étincelle qu’il fallait pour que les supporters dans les gradins aggravent les chants, danses, et cris de bonheur.