COVID-19 : Les recommandations de la FIFA pour faire face aux conséquences de la pandémie

Il y aura un avant et après coronavirus en football comme dans tous les secteurs d’activité. Le virus a non seulement provoqué l’arrêt de l’ensemble des compétitions footballistiques, mais il a rendu également caduc les lois et règlements qui régissent le football. Face à cette nouvelle donne, la FIFA a dû s’adapter. Son équipe de travail, mise en place il y a quelques semaines pour statuer sur ces problèmes, a rendu mardi ses directives pour faire face aux conséquences de la pandémie.

Extension des contrats des joueurs

Face à l’expiration des contrats des joueurs le 30 juin et devant l’impossibilité de terminer les compétitions à cette date, la FIFA recommande donc que les contrats soient étendus jusqu’à la fin effective de la saison. La FIFA a écrit à ce sujet : « En raison de la suspension de toute compétition en vigueur dans de nombreux pays, il apparaît aujourd’hui évident que la saison ne se terminera pas à la date initialement prévue. Par conséquent, il est proposé que les contrats soient étendus jusqu’à la fin effective de la saison. Cette mesure parfaitement conforme aux intentions des parties concernées au moment de la signature du contrat vise à préserver l’équité sportive et la stabilité. Le même principe s’applique aux contrats entrant en vigueur au début de la saison prochaine, avec une date d’effet retardée en conséquence ».

Décaler la période des transferts

L’autre directive phare émise par l’instance du football international concerne le mercato d’été. Là encore, la FIFA fait preuve de souplesse et s’est dit prête à décaler cette période : « La FIFA fera preuve de souplesse et autorisera un déplacement de ces périodes de sorte qu’elles encadrent la fin de la saison en cours et le début de la prochaine ».

Concernant les contrats de travail dans le secteur du football ne pouvant plus être exécutés, la FIFA appelle les clubs et les joueurs à rechercher des solutions équitables et adaptées aux circonstances actuelles. L’objectif est de protéger les emplois et de préserver un bon équilibre entre les intérêts des joueurs et des clubs. Au cas où aucun accord n’est trouvé, la FIFA sera amenée à statuer en fonction des facteurs suivants : la volonté réelle du club de parvenir à un accord avec les joueurs, la situation économique du club, la proportionnalité des éventuels ajustements apportés aux contrats des joueurs, le revenu net des joueurs après ajustement contractuel et l’égalité de traitement des joueurs. C’est sur cette base que la FIFA espère pouvoir parvenir à des solutions préservant l’intérêt de l’ensemble des parties.