Le carnet de la CAN 2022 - Alex Siewe : J’étais à la CRTV Mballa 2  (...)

Depuis un peu plus de 20 ans, il me fait l’amitié de ses attentions et je ne boude jamais mon plaisir à l’écouter dire les choses avec délicatesse et élégance, de sa voix au timbre inimitable et au cachet chuchotant. Charles ne vous parle pas, il vous fait des confidences.

A 30 jours de l’événement le plus attendu par les fans de foot du continent, j’ai été reçu par M. Charles Ndongo, figure emblématique de la Tour de Mballa 2 et Directeur Général du groupe de médias de service public au Cameroun.

J’étais curieux de savoir comment son entreprise prépare sa participation au plus grand événement d’Afrique, la CAN TotalEnergiesCameroun2021. Avec une double casquette et « Host Broadcaster » et de « Rights Holder », la CRTV sera au cœur de la fête, impliquée autant dans la production du signal international que dans la diffusion sur le territoire dont il a acquis les droits. « La CAF et ses prestataires pourront compter sur les ressources de la CRTV et son expertise. Nous voulons mettre à profit cette expérience unique pour renforcer les capacités de nos équipes... », m’a confié le DG.

J’étais aussi l’invité de deux émissions de sports pour parler de la couverture médiatique de l’événement. Sur 100% Sports avec le sémillant Charly Neros Compte Privé d’abord, puis avec Evariste Éyenga très à l’aise dans Sports Club & Entertainment, j’ai parlé notamment des journalistes attendus, de la délivrance des accréditations, des conditions de travail des journalistes etc.

Joyeuses retrouvailles également avec mon vieux compagnon de route mon ami Dexter Alain, avec l’éternellement belle Pierrette Tchamko ma « mère », l’une des icônes du commercial à la CRTV, Odile Mballa aujourd’hui Chef de la Division de la Communication...sans oublier le passionnant David Fidel Eyengue Nzima l’un des journalistes de sports parmi les plus percutants du paysage, qui passait par là.

Journée bien remplie.