Le Cameroun va faire tourner les têtes à Blida

Après la surprise tactique qu’il a déroulée à Japoma, Djamel Belmadi pense certainement que le plus dur à été fait. Il a probablement raison puisque sur ses propres terres du Stade Tchaker de Blida, la sélection nationale qu’il dirige n’a pratiquement jamais perdu. Mais comme il l’a lui-même dit avant le match aller de Douala, il y a une première à tout.

C’est cette expression qui réconforte Rigobert Song et sa troupe. Mis à mal par une nomination qui ne lui aura pas laissé le temps de mettre en place sa stratégie, ni de choisir ses hommes, il sait tout ce qu’il faut sacrifier pour se donner des chances de gagner. Pour autant, le Cameroun, quelque soit l’époque, n’est jamais descendu sur un terrain en victime expiatoire. C’est sur le vert que les Lions Indomptables ont montré mille et une fois qu’ils sont des descendants de multiples tribus dont le point commun est la détermination, la hargne, l’ardeur au travail. Non. Les Lions Indomptables n’ont jamais su se satisfaire de peu et ne se resignent jamais. C’est ça l’esprit Lions Indomptables.

Et ce soir à Blida, il se pourrait qu’il y ait un renversement de tendance avec le groupe qui a pris du recul et s’est recentré sur lui-même. L’absence de flonflons suite à la courte défaite de l’aller à Douala en barrages de la Coupe du monde 2022 (0-1) a eu pour effet de permettre aux Lions de faire le vide autour d’eux. Et ils savent que s’ils veulent renverser l’Algérie, il va falloir rester vigilant, alerte, concentré. Sans nul doute, les Fennecs auront un bloc très difficile à prendre en défaut.

Et puisque l’Algérie a brûlé la politesse en cassant le mythe de la quasi invincibilité du Cameroun sur son sol, ce sera de valeur d’inverser rapidement la tendance et de rétablir l’équilibre des forces en présence.

S’il y a une seule sélection capable de réaliser cette possibilité, c’est bien le Cameroun.

Ce soir, l’Algérie va recevoir le Cameroun à Blida avec un à priori positif. Mais à la fin, le Cameroun va se qualifier pour la Coupe du Monde 2022.

Allez les Lions. Et que vivent les Indomptables.