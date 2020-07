Le Cameroun renonce à abriter les demi-finales et la finale de la Champions League de la CAF

Le communiqué final de la réunion du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football du 30 juin dernier avait montré une première tendance d’incertitude sur le lieu où se dérouleront le final four et la finale de la Champions League. Si le Cameroun avait accepté le challenge de la finale de la compétition avant l’arrêt des activité dû au Covid-19, cette pandémie a bien changé les choses. Préoccupées par l’évolution de cette brutale maladie, et pour s’être fait dire que le pays n’a même pas encore atteint son pic, les autorités gouvernementales affirment ne pas avoir reçu l’onction du Chef de l’État pour abriter les matches sur le territoire national.