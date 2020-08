Le Cameroun rend hommage à Stephen Tataw, capitaine des Lions Indomptables lors du Mondial 1990

Capitaine de peu de mots, il est resté fidèle à lui-même jusqu’à la mort. Capitaine d’une équipe des lions Indomptables ayant des joueurs de tempérament et des vedettes multiformes, il était resté droit surtout lors des revendications les plus tendues. On doit défendre les couleurs de la nation, se plaisait-il à dire, même lorsque le challenge des tensions imposait la division. Après sa carrière, il a refusé de se dédire, restant fidèle à sa ligne, et collaborant avec les différentes autorités officielles pour résoudre les difficultés et aider le développement du football lorsque la majorité de son équipe s’impliquaient dans l’opposition active.