LDC : Fovu de Baham compromet ses chances

Qu’il est difficile et frustrant de supporter un club camerounais autre que Coton Sport de Garoua en compétition africaine. Désigné par la Fécafoot pour prendre part à la Ligue des champions de la CAF, 21 ans après sa dernière apparition sur la scène continentale, Fovu de Baham a laissé filer la victoire dimanche au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo. Le club des rochers sacrés de l’Ouest a concédé le nul 2-2 contre les Angolais du Petro Atletico de Luanda, à l’occasion du match aller du Tour préliminaire.

Le club camerounais avait pourtant réussi à ouvrir le score après 11 minutes de jeu par l’entremise d’Alexandre Nsangue. Les visiteurs ont réagi neuf minutes plus tard. Sur un corner, le capitaine Tiago Azulao a repris un ballon de la tête, au premier poteau, pour l’égalisation (1-1). Les champions d’Angola remettent ça peu avant la pause et prennent l’avantage grâce notamment à une belle frappe de Jaredi. Les Camerounais ont ensuite poussé et se sont créés de nombreuses occasions. Mais la finition n’était pas au rendez)vous. Il aura fallu attendre la 90e minute et une frappe de Stéphan Ikpeme pour arracher le nul (2-2). Fovu de Baham est condamné à une victoire à Luanda, le week-end prochain.