Lauren Etame va officier à la FIFA en tant qu’expert technique du développement du talent

Il va ainsi travailler de concert avec les fédérations pour les aider d’abord à détecter le potentiel des jeunes joueurs, puis les développer pour en faire du matériel pour leur sélection nationale respective.

En tant que joueur, il a évolué dans des clubs tels qu’Arsenal, Mallorca, Levante et Sevilla. Sa grande expérience en tant que joueur et son rôle de passerelle entre l’Europe et l’Afrique sont essentiels pour son nouveau rôle à la FIFA, où il s’est une fois de plus joint à Arsène Wenger, désormais directeur du développement mondial de la FIFA, avec qui il a évolué à Arsenal en Angleterre et est devenu un joueur emblématique durant sept saisons (2000-2007).

Lauren a remporté deux titres de Premiership, quatre FA Cups et trois Community Shields avec l’équipe « des Invincibles » d’Arsenal, une médaille d’or olympique et deux Coupes d’Afrique avec le Cameroun, ainsi qu’une Supercoupe d’Espagne et la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe après des passages à Séville, Levante et Majorque en Liga.

« J’accepte ce poste avec la plus grande des humilités. C’est une source de fierté et aussi une grande responsabilité de faire partie de la famille de la FIFA. Je vais faire tout mon possible pour rendre au football tout ce qu’il m’a apporté et pour faire évoluer le jeu au niveau mondial. Je suis sûr que, si nous prenons les bonnes décisions, nous pouvons le faire croître encore plus et jeter de saines bases pour l’avenir ».