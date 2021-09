Lamkel Zé : « je pense à la CAN et à la sélection du Cameroun »

Didier Lamkel Zé est dans le onze de DAC Streda. L’attaquant camerounais et son club reçoivent le leader Slovan Bratislava ce dimanche, dans le cadre de la septième journée du championnat slovaque. Une première sortie pour le joueur prêté par le Royal Antwerp, qui nourrit de grandes ambitions. Formé à Lille, Didier Lamkel Ze s’est en effet donné pour objectif de marquer des buts et délivrer plusieurs passes décisions. Combien ? le maximum pour espérer taper à nouveau dans l’œil du sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun, Antonio Conceiçao.

« Je veux tout donner et essayer d’aider le club au maximum. Mes objectifs personnels ? Marquer dix buts et délivrer plusieurs passes décisives. De plus, je pense à la CAN et à la sélection du Cameroun. J’ai envie de participer à cet évènement exceptionnel », a confié Didier Lamkel Zé à Walfoot.