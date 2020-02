Parmi les 3 axes à développer pour garantir l’essor du football africain, selon Gianni Infantino, l’arbitrage occupe une place prépondérante. « Quand on me parle du football africain, on me signifie souvent que certains arbitres suscitent beaucoup de doutes … Comment voulez-vous que les compétitions décrochent de nouveaux sponsors si le capital confiance est affecté par les doutes sur l’arbitrage. Nous avons ainsi proposé de prendre en charge directement 20 arbitres, qui seront directement dépendant de la FIFA et travailleront à plein temps pour se consacrer à l’arbitrage. Ces mêmes arbitres seront appelés à former leurs cadets à l’avenir. » a expliqué le patron du football mondial.

Youssef Moutmaine