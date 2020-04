La FÉCAFOOT va aider les clubs de l’élite

Dans un courrier adressé aux présidents de clubs, le Secrétaire Général de l’instance faîtière du football au Cameroun, Benjamin Didier Banlock, a annoncé : « La FECAFOOT après concertation avec le Comité Technique Transitoire (CTT) et la Ligue de Football féminin du Cameroun (LFFC), a décidé d’apporter un appui spécial à 25 joueurs et encadreurs de chacune des équipes de l’Elite One, de l’Elite Two et de la Première Division de la Ligue de Football Féminin »

Une mesure saluée par les joueurs dont la situation financière est mise à rude épreuve pour cause de suspension des compétitions. En effet, ayant perdu leur source principale de revenus, l’attente se fait désormais longue pour ces acteurs du ballon rond quant à la reprise de leurs activités.