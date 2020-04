La CAF reporte les matchs des demi-finales des compétitions africaines

Bien que la quasi-totalité des pays africains connaisse la mise en place de mesures de confinement, la fermeture de l’espace aérien ou carrément d’un état d’urgence sanitaire, la Confédération africaine de football rechignait, jusqu’à vendredi, à se prononcer sur le report des demi-finales de ses compétitions interclubs les plus prestigieuses. Il y a 10 jours, lors d’un entretien accordé au quotidien « Le Monde », le président Ahmad Ahmad a assuré que l’autorité suprême du football africain n’avait toujours pas reporté ces demi-finales, promettant que la CAF saura « s’adapter en fonction de la situation sanitaire ».

Finalement, la CAF s’est vu dans l’obligation d’éviter tout risque et a officialisé, samedi, le report des demi-finales par le biais d’un communiqué sur son site officiel : « À la lumière des préoccupations croissantes autour de la nature évolutive du Covid-19 et avec l’instauration du confinement dans la plupart des pays, le Comité d’urgence de la CAF a décidé de reporter les matches suivants jusqu’à nouvel ordre : les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF Total et de la Coupe de la Confédération de la CAF Total initialement programmées les 1-3 mai et 8-10 mai 2020 ».

Une autre compétition a également été décalée à une date ultérieure en raison de la pandémie du coronavirus, à savoir Les éliminatoires africaines de la Coupe du monde féminine U-17 de la FIFA (initialement prévues du 1er au 3 mai et du 15 au 17 mai 2020).

La CAF n’a toujours pas dévoilé les nouvelles dates et continue de consulter les institutions mondiales compétentes, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avant de définir un nouveau calendrier, en fonction de la propagation du coronavirus.