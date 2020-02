La CAF étudie la possibilité de l’annulation du CHAN 2020

Le Cameroun s’active pour recevoir les délégations des pays qualifiés pour le tournoi final du Championnat d’Afrique des Nations 2020 du 4 avril au 25 avril 2020. Mais dans les différents états majors footballistiques du continent, la discussion tourne autour de son annulation. Cette fois-ci, ce ne serait pas principalement à cause de l’impréparation de ce pays d’Afrique central, mais à cause des raisons liées à la météo et au calendrier chargé des clubs. L’intervalle de temps choisi signifierait que les compétitions africaines de club, vont devoir être arrêtées et reprogrammées.