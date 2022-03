Karl Toko Ekambi : « nous avons cru jusqu’au bout »

Surveillé de très pris par la brigade défensive de l’Algérie, Karl Toko-Ekambi a su profiter d’un moment de liberté pour inscrire le but de la victoire qui offre au Cameroun son ticket pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pourtant, on avait déjà vendu très en dessous du prix coûtant les Lions Indomptables du Cameroun. Rattrapé au score moins de deux minutes avant la fin des prolongations, il fallait être costaud. Le héros du jour estime que l’on avait vite fait de prendre le Cameroun pour mort.