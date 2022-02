Kamou Malo (Sélectionneur du Burkina Faso) : « une bonne équipe du Sénégal, plus athlétique et expérimentée »

Je félicite mes garçons pour cette aventure. Nous n’allons pas baisser les bras, il y a une médaille à aller chercher. Nous allons nous remobiliser simplement pour y aller. La Coupe d’Afrique a montré que le football sur le continent est en net progrès, c’est ce qu’il faut continuer de faire. Je souhaite que la compétition se termine sur une très belle note, surtout sur le plan sportif.

On a été juste à bout physiquement... Ce sont les aspects liés peut-être à la préparation. On a eu pas mal de problèmes en préparation. On a eu des cas de Covid, on n’a pas pu déroulé une préparation optimale. Avec les clubs où les garçons jouent, il faut reconnaître qu’on était un cran en dessous.

Nourrir de regrets, c’est vraiment faire injure à notre parcours. Je suis fier des garçons. C’est des leçons à retenir simplement".