Kamou Malo, sélectionneur du Burkina Faso, n’a « peur de personne à ce niveau de la compétition »

Le Burkina Faso n’était pas attendu à ce niveau de la compétition. Elle s’est défaite d’une bonne sélection de Tunisie plus que joueuse. Son sélectionneur Kamou Malo, au vu des événements en cours au Burkina Faso, sait que ce sont des moments qui permettent au peuple de s’unir un peu plus et d’oublier leurs difficultés. On rappelle que les militaires ont repris le pouvoir dans ce pays et suspendu l’ordre constitutionnelle.