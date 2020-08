Joseph Antoine-Bell, Seidou Mbombo Njoya, Rigobert Song rendent hommage à Stephen Tataw

« C’est avec émoi que j’ai appris le décès ce jour de l’ancien capitaine des #LionsIndomptables Stephen #Tataw. Il laisse le souvenir d’un grand sportif et d’un meneur d’hommes remarquable. Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. »

Pour le mythique capitaine Rigobert Song, il a beaucoup appris de l’esprit du Capitaine des lions lors du mondial 90 :

« C’est très difficile de parler de quelqu’un qu’on connaît dans ce contexte. C’est des personnes qui nous ont fait rêver en 1990. Nous étions des juniors et 4 ans plus tard, nous étions trois à rejoindre les lions, feu Marc Vivien Foe, Raymond Kalla et moi. C’était lui le capitaine et il avait une certaine personnalité à lui. Il parlait peu. Il n’était pas forcément le meilleur joueur de l’équipe, mais nous avons appris auprès de lui. J’ai été capitaine des lions indomptables parce que j’ai copié Stephen Tataw. Il était un leader qui ne parlait pas beaucoup, qui ne faisait pas de choses extraordinaires sur le terrain, mais qui marquait sa personnalité par des actes. Il m’appelait capitaine et moi je lui disais, non, c’est vous le capitaine… ».