Jeux Olympiques 2020 : ce sera finalement en 2021

Cela se tramait déjà depuis plusieurs jours. Ce mardi, le Comité International Olympique et le Japon ont officialisé la décision de reporter à 2021 la présentation des Jeux Olympiques qui devaient avoir lieu au Japon cette année. La cause est bien entendue la pandémie du nouvel CoronaVirus qui sévit dans le monde entier. Si toutes les autres compétitions avaient dû être annulées, modifier la date d’une compétition de cette ampleur requiert des négociations et ajustements serrés.