JA Bell fulmine contre l’agenda des clubs européens qui veulent saboter la CAN 2021

Les clubs européens sont décidés à faire annuler la CAN 2021. Ils ne le cachent même plus. Si leurs joueurs africains sont soumis à des pressions énormes en club, et c’est le cas de Joel Matip qui comptait faire un retour en sélection avant de refermer la porte, leur instance, sous l’égide de l’ECA, et de l’UEFA. Joseph-Antoine Bell dénonce, preuve à l’appui.