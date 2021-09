Italie : satisfait de ce qu’il voit de Zambo Anguissa, il sera titulaire dès ce week-end

Avec les absences de plusieurs joueurs majeurs qui ne sont toujours pas rentrés de la trêve internationale, tel que le goléador Osimhen et le gardien Ospina, et des joueurs pas encore en bonne condition physique, le manager estime qu’il a néanmoins de quoi mettre une bonne équipe sur le terrain. Et puis, un journaliste lui a posé la question de savoir si Zambo Anguissa pourra jouer cette rencontre. Luciano Spalletti a dévoilé au delà de la question :

« Frank a montré tout de suite depuis son arrivée qu’il était un joueur de haut niveau, et même dans la façon dont il parle à ses coéquipiers. C’est le type de joueur qui manquait à notre effectif et qui complète à merveille notre milieu de terrain. Giuntoli a bien su le trouver. Et il a montré qu’il est prêt à jouer immédiatement. Demain, il sera sur le terrain dès le départ ».

De bonnes augures pour ce travailleur acharné.