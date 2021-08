Interpoules 2021 : Bafoussam et Limbé accueilleront l’événement

Deux ans plus tard, après un arrêt non planifié dû à la pandémie du COVID-19, le tournoi d’accession en Elite Two va avoir lieu pour permettre la qualification de trois équipes en Élite One. La saison dernière, les instances du football avaient décidé de la non-descente des clubs de l’Élite en division inférieure, et arrêt d’activités oblige, aucun club n’aura fait le saut des Ligues Régionales vers le football dit « pro ». Cependant, ce samedi, après une séance du ComEX de la fédération camerounaise de football, deux villes ont été choisies pour abriter le tournoi.