Imbroglio CAF - Cameroun : le collaborateur principal du Chef de l’État est au Caire

Le dossier est chaud et à vrai dire des plus embarrassant. Le Président de la République a dépêché son Secrétaire Général au Caire afin de discuter de vives voix avec les plus hauts dirigeants de la Confédération Africaine de Football. Le non-respect des délais pour ce qui est des travaux d’infrastructures et des incompréhensions sur l’organisation future de cette compétition phare insécurisent l’instance africaine.