IFFHS : le XI africain de l’année sans Zambo ni Choupo

L’équipe africaine de l’année 2021 de l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) est connue. Aucun nom camerounais ne figure dans le XI type de cette organisation d’études historiques et statistiques sur le football, créée en 1984. Deux internationaux Camerounais ont été retenus par les experts de l’IFFHS. Il s’agit du gardien de l’Ajax Amsterdam Anrdé Onana et du défenseur de Liverpool Joël Matip. Les deux Lions indomptables font cependant partie des remplaçants.

Le Sénégal est le pays le plus représenté dans ce onze type avec 4 joueurs répartis dans chaque compartiment. Il s’agit du gardien de Chelsea Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly (Napoli), Idrissa Gueye (PSG) et Sadio Mané (Liverpool). Le meilleur buteur de la phase de groupes de la Ligue européenne des Champions, l’Ivoirien Sébastien Haller, partage l’attaque avec le Pharaon Mohamed Salah. Tandis que le tacticien sud-africain, Pitso Mosimane d’Al Ahly est sacré entraîneur africain de l’année.

Le XI IFFHS de l’année 2021 (3-3-4)

Gardien : Edouard Mendy (Sénégal/Chelsea FC)

Défenseurs : Achraf Hakimi (Maroc/Inter Milan/Paris SG) - Kalidou Koulibaly (Sénégal/Napoli SSC) - Ali Maaloul (Tunisie /Al Ahly SC)

Milieux : Amadou Haidara (Mali/RB Leipzig) - Idrissa Gueye (Sénégal/Paris SG) : Franck Kessie (Côte d’Ivoire /Milan AC)

Attaquants : Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City FC) - Mohamed Salah (Égypte/Liverpool FC) - Sébastien Haller (Côte d’Ivoire /Ajax FC) - Sadio Mané (Sénégal/Liverpool FC).

Remplaçants : André Onana (Cameroun/FC Ajax) - Eric Bailly (Côte d’Ivoire/Manchester United FC) - Joël Matip (Cameroun/Liverpool FC) - Thomas Partey (Ghana/Arsenal FC) - Naby Keita (Guinée/Liverpool FC) - Baghdad Bounedjah (Algérie/Al Sadd SC) - Hakim Ziyech (Maroc/Chelsea FC).

Entraîneur : Pitso Mosimane (Afrique du Sud/Al Ahly SC)