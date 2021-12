Ian Wright, ancien international anglais, se révolte contre le débat contre la CAN 2021 (vidéo)

L’ancien international anglais, joueur emblématique d’Arsenal ayant inscrit 208 buts en 336 matchs, n’en revient pas de l’attitude des clubs :

Y a t-il une competition au monde que l’on méprise plus que la Coupe d’Afrique des Nations ? Il n’y a pas de meilleur honneur, aucun, pour un sportif que de représenter son pays. La couverture médiatique est complètement teintée par le racisme. Nous avons joué notre Euro à travers dix pays au milieu d’une pandémie. Et il n’y avait aucun commentaire. Mais le Cameroun, un pays qui organise seul un tournoi et on y voit des problèmes ? Des journalistes, des joueurs se font poser la question s’ils vont honorer les couleurs de leur sélection nationale. S’ils vont honorer... Imaginez que ce soit à un joueur anglais que l’on demandait s’il allait honorer les couleurs de sa sélection... cela ferait fureur...

La suite en vidéo...