Humberto Bettencourt explique que « le Cameroun a toujours réussi » au Cap-Vert

Il pense néanmoins que jouer le pays organisateur n’est jamais une tâche simple : « Lundi, ça sera un match différent par rapport à ceux déjà joués contre le Cameroun. Il est fondamental que nous soyons cohérents dans notre jeu, que nous jouions notre jeu habituel. Avec la pandémie, nous préparons difficilement nos matches mais nous restons concentrés pour réaliser nos objectifs et aller le plus loin possible ».

Les Lions Indomptables sont donc averti. Le match sera d’un tout autre calibre.

Ce sera la première fois que les deux nations se rencontre à ce niveau de la compétition.