Histoires de CAN : des Nigérians aiment Roumde Adjia, et remercient Samuel Eto’o

Garoua vit au rythme de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Et avec raison. Des vols charters ont atterri sur le tarmac de l’aéroport international de Garoua lundi et mardi avec à leur bord des visiteurs, amoureux de leur sélection nationale. Des Egyptiens ont traversé l’Afrique pour se poser à Garoua, terre d’accueil de la 33e édition de la CAN. Et nos voisins nNigérians ont envahi la ville, sur terre comme dans les airs. Et plusieurs remercie le nouveau Président de la fécafoot pour tout, et surtout pour le magnifique stade.