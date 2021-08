Guinness Super League : trois joueuses suspendues pour deux ans

La décision est tombée. Et elle fait mal. Trois joueuses de l’AS Diamaré sont suspendues de toutes activités liées au football pendant une durée de deux ans. Il s’agit de Moussa Kagou, Yvette Kamieta et Béatrice Yakadam. Les trois coéquipières ont été frappées par la Commission fédérale d’homologation et de discipline de la Fécafoot. Elles ont été reconnues coupables de violence contre une arbitre (Suzanne Ebouga, Ndlr.), lors du match de la 17e journée de Guinness Super League entre leur club, AS Diamaré et Renaissance de Guider. La rencontre a eu lieu le 24 juillet 2021 au stade municipal de Garoua.

Les trois joueuses ne sont cependant pas les seules sanctionnées. Leur président, Hamadou Boubakari qui faisait office d’entraineur principal, son adjoint, Hamadou et le secrétaire général du club, Pakouli Siddi Olivier sont également suspendus pour une durée de deux ans. Notons que du fait des violents coups qu’elle a reçus, l’arbitre de la rencontre avait due être conduire à l’hôpital régional de Maroua, informe la Commission.