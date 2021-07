Georges Mandjeck : « j’ai très envie de jouer la CAN 2021 »

« Jouer une Coupe d’Afrique des Nations n’est pas une fin en soi. Ce qui compte plus que tout, c’est de la remporter ». Georges Mandjeck a plusieurs rêves en tête. Remporter la CAN 2021 au Cameroun en fait partie. C’est même l’une de ses priorités. « Je pense tout le temps à la Coupe d’Afrique qui aura lieu au Cameroun l’année prochaine, dit-il. En tant que footballeur professionnel, en pleine capacité de mes moyens, je pense que je peux apporter encore beaucoup de mon expérience à ma nation. Je travaille dur depuis quelques mois pour cela ».

La CAN 2021 dans le viseur

Vainqueur de l’édition gabonaise de 2017 et acteur clé de la participation des Lions deux ans plus tard avec notamment une performance solide en huitièmes de finale contre le Nigeria (2-3), le milieu de terrain de Kocaelispor attend son heure. « J’espère que mes performances cette saison vont me permettre de me faire une place au sein du groupe qui sera appelé à disputer cette CAN », murmure l’ancien joueur du FC Metz. Et d’ajouter : « Dans la carrière de tout footballeur professionnel, il n’y a rien de plus grand que de gagner une compétition dans son pays. C’est mon rêve. J’ai très envie de jouer cette CAN 2021 ».

L’homme aux 47 sélections est actuellement en stage avec son nouveau club en Turquie. Et semble avoir déjà pris une place de titulaire au sein de l’effectif du club. Le milieu camerounais a en effet disputé les deux premiers matchs amicaux de présaison remportés contre Antalyaspor (1-0) et Rizespor (3-2). Pour le Camerounais, l’aventure démarre sur des chapeaux de roues. « Il était important pour moi de rejoindre un club qui a vraiment besoin de moi et de mon expérience. Je me sens bien ici. Kocaelispor est l’un des 5 clubs les plus titrés de Turquie. J’ai été séduit par le projet et le discours. Pour moi, c’était important de venir. J’aime les challenges », a-t-il conclu.