Gambie - Cameroun : le onze entrant des Lions Indomptables

Antonio Conceiçao a choisi de donner de la confiance à la paire Ngadeu - Castelletto dans l’axe de la défense des Lions Indomptables du Cameroun. Bien plus que cela, il va aligner toute La Défense du dernier match contre les Comores. Au milieu de terrain, Oum Gouet va débuter avec les deux habituels que sont Zambo Anguissa et Martin Hongla. Le trio offensif Ngamaleu, Aboubakar, et Toko Ekambi répondent présents à leur poste.