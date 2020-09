Gabégie : La Fécafoot perd un autre procès au Tribunal Arbitral du Sport

Comme lundi dernier, le tribunal arbitral du sport (Tas) a statué sur une affaire impliquant la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Le Tas a ainsi rejeté l’appel déposé le 29 novembre 2019 par la Fecafoot à l’encontre de New Stars de Douala dans le cadre de la décision rendue le 21 octobre 2019 par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Celle-ci maintenait le club du président Faustin Domkeu en Elite One et cassait la décision de la Commission de recours de la Fecafoot. Pour cette dernière, New Stars avait pleinement connaissance du règlement spécial des play-offs en vigueur lors de la saison 2018-2019.