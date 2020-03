Frank Leboeuf : « Omam-Biyik, c’était une Ferrari »

Pourquoi Kylian Mbappé ne doit pas jouer avant-centre ? Pour Frank Leboeuf, la réponse est simple. Le faire jouer à ce poste, c’est se priver de sa vitesse, une arme redoutable pour un défenseur. Et illustrant son propos, sur la base de sa propre expérience de joueur, l’ancien de Starsbourg et Chelsea cite Thierry Henry et François Omam-Biyik, parmi les joueurs au même profil, qui oblige la défense adverse à jouer bas, pour éviter de se prendre des sprints. « Ce sont des Ferrari », conclut-il.

Camfoot vous propose de voir l’extrait.