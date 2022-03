Football professionnel : Semengue déjà à pied d’œuvre

L’heure tourne. Il ne reste plus que dix jours avant le coup d’envoi de la saison 2021-2022 prévu le 12 mars prochain. Et on ne connaît toujours pas l’identité des deux clubs qui vont disputer le match d’ouverture de l’Elite one, ni dans quel stade ils vont s’affronter. Deux points qui ont certainement meubler les échanges, lors de la réunion tenue ce jour par le Comité Transitoire du Football professionnel (Ctfp).

Les membres de l’organe chargé de l’organisation des championnats professionnel étaient réunis au tour de leur président, le Général Pierre Semengue. Même si aucune information ne filtre pour le moment sur les conclusions des assises organisées au siège de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Rappelons qu’en Elite One, 25 clubs seront en compétition cette saison. Les protagonistes sont répartis en deux groupes de 12 et 13 clubs.