Foot Professionnel : premier échec de Samuel Eto’o

Le temps a donc donné raison à ce qui semblait être une rumeur. Initialement prévu ce 21 février 2022, le lancement de la saison de football de première division du Cameroun a avorté. Aucune information n’a pour le moment été communiquée pour expliquer ce coup d’envoi raté. Un premier échec en tout cas pour le Comité exécutif de la Fécafoot que dirige Samuel Eto’o Fils. Lui qui avait rencontré les présidents de clubs début janvier pour convenir de la date et du format du championnat d’Elite One qui se jouera à 25 cette saison. Soit deux groupes de 13 et 12 clubs.

Notons que le coup d’envoi manqué du championnat arrive quelques jours seulement après que Pierre Semengue a rejeté la décision de Samuel Eto’o, le nommant au poste de président du Comité transitoire chargé d’organiser les championnats professionnels. Le Général d’armée préférant la réhabilitation de la (défunte) Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) qu’il dirigeait.