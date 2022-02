Foot professionnel : le nouveau calendrier dévoilé

Après le refus du Général Pierre Semengue de présider le Comité transitoire chargé d’organiser les championnats professionnels, et le top départ manqué du 21 février dernier, la Fécafoot annonce une nouvelle date de démarrage de la saison 2021-2022. Ainsi donc, selon le chronogramme publié par la Fédération, le nouveau coup d’envoi de l’Elite One sera donné le 12 mars prochain. Le championnat qui va mettre aux prises 25 clubs répartis en deux poules de 13 et 13 clubs est prévu pour s’achever le 17 juillet 2022. L’instance que dirige Samuel Eto’o devrait avoir suffisamment le temps pour désigner les représentants du Cameroun aux prochaines compétitions africaines. Même si rien n’est moins sûr pour le club appelé à défendre les couleurs de la patrie de Roger Milla en Coupe de la CAF. En effet, la Fécafoot prévoit d’organiser la finale de la Coupe du Cameroun le 31 août prochain. Reste à espérer que la procédure d’enregistrement des clubs auprès de la CAF sera toujours ouverte à cette date.

