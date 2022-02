Foot professionnel : la passe de Samuel Eto’o à Pierre Semengue

L’unique président de l’histoire de la Ligue de football professionnel du Cameroun peut en effet remercier Samuel Eto’o. Eloigné des cercles de gestion du football camerounais depuis plus d’un an, le Général Pierre Semengue va reprendre du service. Le nouveau président de la Fécafoot l’a en effet nommé à la tête du Comité Transitoire du Football Professionnel. Pierre Semengue va donc diriger l’organe en charge de l’organisation des championnats professionnels d’Elite One et Two qui débutent le 21 février prochain.