Foot professionnel : la date et le format de la saison 2022 dévoilés

Première annonce forte : le format du championnat de première division. Samuel Eto’o et les dirigeants des clubs ont voté pour un championnat à 25 équipes réparties en deux poules. Le coup d’envoi de la saison de football professionnel lui, sera donné le 21 février 2022 par le Général Pierre Semengue. L’unique président de l’histoire de la défunte Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc) est porté à la tête d’un Comité provisoire chargé de l’organisation des championnats Elite One et Two.

La concertation entre le président de la Fécafoot et les présidents de club a également débouché sur une augmentation de la subvention accordée par l’instance du football national. Ainsi donc, l’enveloppe a été doublée. Soit 20 millions pour chaque club de première division et 10 millions pour chaque club de deuxième division. La fin de la saison est fixée au mois de juillet 2022 et la prime du champion évaluée à 50 millions de francs CFA.