Foot Féminin : les Lionnes U20 studieuses en attendant le Maroc

Les Lionnes U20 se préparent intensément pour leur double confrontation avec à leurs homologues du Maroc. Les matchs sont prévus les 04 et 08 juillet prochains à Yaoundé. Dans le cadre de cette préparation qui s’est intensifiée, elles ont livré un match d’évaluation contre les moins de 15 ans de la Fondation TAFI au Centre d’Excellence de la CAF à Mbankomo. Un match qui s’est soldé par la défaite des Lionnes 0-1 face à des Académiciens déterminés.

« Malgré la défaite, le coach Ndoumou Mike s’est dite satisfaite de la prestation de ses pouliches qui ont su, non seulement produire un jeu équilibré, mais également respecter les consignes », apprend-on. Le programme de la mise au vert prévoit des tests Covid-19 ce vendredi et une séance d’entraînement plus tard en soirée.