FIFA : cinq remplacements par match autorisés provisoirement

Le Board et la Fifa ont précisé qu’ils « détermineront ultérieurement » si cette option peut être prolongée jusqu’à la fin 2021, et donc s’appliquer durant l’Euro repoussé de 2020 à 2021. De plus, un 6e remplacement sera possible durant la prolongation.

Les remplacements pourront s’effectuer en trois interruptions de jeu, ainsi qu’à la mi-temps, afin d’éviter de « trop perturber le cours du match ».

Pas de remplacement jusqu’en 1958

Cela peut sembler invraisemblable aujourd’hui, mais il fut un temps où n’existaient dans le football ni remplacements ni cartons jaunes ou rouges. Il a fallu attendre 1958 pour que le Board autorise le 1er remplacement, un nombre passé progressivement à 3 par rencontre, avec un 4e changement possible en prolongation depuis 2018.