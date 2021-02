Fernand Sadou, le président de Coton Sport, apprécie la qualification

Interviewé après la victoire ce dimanche, Fernand Sadou explique que « c’est un grand moment pour Coton Sport. Après plusieurs années de disette, nous voici revenus sur la scène internationale. C’est une joie immense pour Garoua, pour le Grand Nord et également pour tout le Cameroun parce que Coton Sport jouait cet après midi en tant que équipe nationale et c’est une fierté pour nous. Je suis convaincu que Coton sport va permettre au Cameroun d’engranger quelques points sur la scène internationale ».

Mais cette qualification est d’autant plus méritoire qu’à cause des querelles intestines, les championnats de football professionnel n’ont pas démarré depuis le premier confinement en mars 2020. En plus, le refus d’application des sentences du Tribunal Arbitral du Sport rend encore plus compliqué le fonctionnement du football au Cameroun. Interrogé à ce sujet, Fernand Sadou indique que « je peux vous dire que nous n’avons pas arrêté malgré l’absence du championnat. On s’est organisé avec le staff technique et tout l’encadrement administratif pour que cette équipe soit en jambes. Aujourd’hui, je pense que c’est le résultat de ce travail. Cette équipe est encadrée convenablement comme si nous étions en compétition. Les joueurs ont leur traitement normal sans interruption aucune. Nous n’attendons plus que le démarrage du championnat ».