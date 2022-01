Fécafoot : voici donc le contenu de la passe d’Abdouraman à Eto’o

Dans sa correspondance à Samuel Eto’o, celui qui se présente comme le mandataire des membres de l’AG de la Fécafoot version 2009, de la Ligue de Football professionnel et de l’Association des clubs de football amateur fixe des conditions plus ou moins insolites, en vue du retrait de recours déposé au TAS et visant l’annulation du dernier processus électoral de la Fécafoot. Notamment :

la tenue d’une session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la Fécafoot élue en 2009 pour notamment entériner les résultats du récent processus électoral de la Fécafoot qui a été organisé en application des statuts adoptés par des personnes sans qualité le 13 juillet 2021 ;

le rétablissement des compétences de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC) ;

la nomination de certaines personnes au sein des différentes Commissions de la Fécafoot et à la Ligue de Football des Jeunes ;

le remboursement des frais de session aux membres de l’Assemblée Générale de la Fécafoot élus en 2009 qui se sont réunis à cinq reprises au cours de l’année 2021 ;

le remboursement des frais de procédures et d’avocats engagés devant les différentes juridictions en relation directe avec la crise dans le football camerounais ces dix dernières années et dont le montant total devait être évalué et arrêté de commun accord avec vous.