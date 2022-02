Fécafoot : un Comité exécutif en plein « tumulte »

Une session ordinaire du Comité exécutif de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) se tient à Limbe. Les travaux sont présidés par Samuel Eto’o, le nouveau patron de l’instance faîtière du football camerounais. Un rendez-vous décisif qui se tient dans une atmosphère plus ou moins agitée. En effet, depuis quelques jours, la menace d’une annulation du dernier processus électoral plane au-dessus de la Tour de Tsinga à Yaoundé.

En effet, dans le cadre de l’affaire qui oppose la Fécafoot au Comité national olympique et sportif du Cameroun, Henri Claude Balla Mekongo et consorts, le Tribunal arbitral du sport (TAS) le TAS devrait entériner la sentence de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du 10 juin 2021 reconnaissant l’Assemblée Générale de 2009 comme seule AG légale. Et suivant cela, tout le processus électoral de 2021 ayant porté Samuel Eto’o Fils à la tête de la fédération devrait logiquement être annulé.

Autre fait qui contribue à faire peser l’atmosphère au sein du Comité exécutif, les dissensions nées au lendemain de la nomination par le Comité d’urgence, d’un nouveau secrétaire général par intérim au sein de l’instance. Certains membres du Comité exécutif estiment en effet que cette nomination est en violation de l’article 49 alinéa 2 des Statuts qui dispose que : « Le Comité d’Urgence qui peut se réunir par visio-conférence traite toutes les affaires nécessitant d’être réglées entre deux sessions du Comité Exécutif, à l’exception de la vacance de la présidence et du recrutement ou de la révocation du Secrétaire Général et du Secrétaire Général-Adjoint ».