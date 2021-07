Fécafoot : statuts, Code électoral… « adopted »

La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a de nouveaux textes. Les projets de statuts, de Codes électoral et éthique, et du règlement financier ont été validés ce mardi, lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’instance nationale. Ils étaient 95 délégués à exprimer leur droit de vote, pour un résultat plus ou moins sans appel : 82 voix pour, 11 voix contre et 2 bulletins nuls.

Il est important de noter que les résolutions des travaux de ce mardi n’avaient toujours pas été rendues publiques, au moment où nous allions sous presse. Nous y reviendrons…