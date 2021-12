Fécafoot : soutien à Eto’o, Jules Dénis Onana confond Njitap

« Messieurs Jules Dénis Onana et Emmanuel Maboang Kessack, acceptent d’apporter leur soutien total et inconditionnel à la candidature de monsieur Samuel Eto’o Fils ». l’annonce a été faite lundi par le président Syndicat National des Footballeurs du Cameroun (Synafoc). Problème ? Gérémi Njitap semble avoir menti sur un point : Jules Dénis Onana n’a pas donné son quitus en vue de son retrait de la course pour la présidence de la Fécafoot, en faveur de la candidature de Samuel Eto’o.

« Je partage le souhait de voir notre football se réformer à travers un souffle nouveau, prenant en compte l’intérêt du football, des footballeuses et footballeurs avant tout. C’est la raison pour laquelle je compte porter ce projet jusqu’au bout », a écrit Jules Dénis Onana dans une mise au point ce mardi. En clair : la coalition des anciens footballeurs en vue de soutenir la seule candidature de Samuel Eto’o se fera sans lui. Pour rappel, l’élection est prévue le 11 décembre prochain.