Fécafoot : Seidou Mbombo Njoya, l’onction du gouvernement

Le communiqué du Minat

L’attention du ministre de l’Administration Territoriale a été attirée sur des réunions organisées par des groupuscules sans mandat au nom de la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot).

Il est d’autant plus regrettable que de tels actes irresponsables et inconséquents sont posés au moment où le Chef de l’Etat vient d’instruire l’inspection de toutes les infrastructures sportives devant abriter la CAN 2022, une mission qui du reste, s’est soldée sur une note de satisfaction et qui a eu l’avantage de confirmer la détermination de notre pays, sous la conduite éclairée de Son Excellence Paul Biya, à offrir à l’Afrique et au monde une CAN mémorable.

A toutes fins utiles, le Minat rappelle à tous que la Fécafoot est une association régulièrement déclarée, suivant récépissé N°587 du 27 août 1959. A ce titre, toute réunion de la Fécafoot doit préalablement être déclarée auprès de l’autorité administrative de céans qui délivre par la suite un récépissé aux plénipotentiaires de la Fécafoot dûment mandatés par les instances dirigeantes reconnues.

Dans le même esprit du communiqué du 24 février 2021, le ministre de l’Administration Territoriale, se référant à la position de la FIFA, réitère qu’en attendant l’aboutissement du processus électoral qui vient d’être enclenché dans les régions, monsieur Seidou Mbombo Njoya reste le seul mandataire social et président de la Fédération Camerounaise de Football.

Le Minat met donc en garde les usurpateurs et les imposteurs qui, pour des raisons purement égoïstes, continuent de poser des actes et tiennent des réunions au nom de la Fécafoot, alors qu’ils n’ont aucune qualité.

Les gouverneurs de régions ont reçu pour instructions de ne plus laisser prospérer de tels écarts de comportements qui ternissent l’image du Cameroun à un moment où toutes les énergies doivent être mobilisées pour assurer la réussite de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Les contrevenants, quels qu’ils soient, seront considérés comme des délinquants et traités comme tels.