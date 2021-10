Fécafoot : Seidou Mbombo Njoya, 48H pour libérer

C’est le sénateur Albert Mbida qui est à l’origine de cette action. L’homme est à la tête d’un Comité Provisoire de Gestion de la « Fécafoot » version 2009. En effet, des membres se revendiquant de l’Assemblée générale 2009 de la Fécafoot se sont réunis la semaine dernière par visioconférence. Ces derniers ont notamment pris la résolution de suspendre le Comité exécutif intérimaire de la Fécafoot, « de toute activité en relation avec le football pour une durée de cinq ans ».

Ils ont également déclaré « nulle et de nul effet la décision prise le 13 juillet 2021 par des personnes sans qualité, en violation des sentences de la CCA et du TAS, de modifier les statuts de la Fécafoot ». De même, sont déclarés « nuls et de nul effet les résultats des élections organisées au sein des Ligues départementales de la Fécafoot publiés le 27 septembre 2021 ». Les travaux ont abouti à la mise sur pied d’un Comité Provisoire de Gestion. A travers cette sommation, le sénateur Albert Mbida et son Comité espèrent donc s’installer dans la tour de Tsinga. Seidou Mbombo Njoya et son équipe ont jusqu’à ce jeudi 21 octobre pour s’exécuter. Affaire à suivre donc…